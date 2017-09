Door: redactie

23/09/17 - 13u35

Vier actieve militairen en een kolonel op rust worden ervan verdacht dat ze opzettelijk een file veroorzaakt hebben in de Kennedytunnel in Antwerpen. Die had een kettingbotsing en een enorme verkeerschaos tot gevolg, schrijft Het Laatste Nieuws.