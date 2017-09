21 winkels van SportsDirect houden de deuren dicht

Door: redactie

23/09/17 - 13u34 Bron: Belga

© Deleu.

Vandaag zijn heel wat sportwinkels van de keten SportsDirect niet geopend. Een vakbondsactie wordt zoals verwacht vooral in Brussel en Wallonië opgevolgd, al houden ook de winkels in Antwerpen, Ninove en Sint-Denijs-Westrem de deuren gesloten. Dat meldt de liberale vakbond ACLVB.

De meeste filialen van SportsDirect in Wallonië - waar de keten 16 winkels heeft - en Brussel - met 5 winkels - zijn vandaag gesloten. Enkel in Luik en Luxemburg kunnen klanten nog winkelen. Zo meldt Elke Goeminne van ACLVB. "Vandaag worden de winkels in Sint-Denijs-Westrem en Ninove dichtgehouden. Ook de winkel in Antwerpen gaat dicht."



Na moeilijke onderhandelingen over de sluiting van enkele winkels besliste het gemeenschappelijk vakbondsfront om vrijdag een ultiem voorstel van de directie aan de werknemers voor te leggen. Een meerderheid van het personeel heeft dat afgewezen en zou het werk zaterdag neerleggen. Die staking wordt dus ook in Vlaanderen hier en daar opgevolgd.