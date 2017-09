Kind zwaargewond na aanval pitbull in Attenhoven

TMA

Een 9-jarige jongen is gisteren rond 17.30 uur zwaargewond geraakt toen hij in de Kaasstraat in het centrum van de Landense deelgemeente Attenhoven werd aangevallen door een pitbull. De jongen werd naar het ziekenhuis van Sint-Truiden gevoerd en is inmiddels geopereerd. Ook zijn ouders liepen bijtwonden op. Dat is vernomen bij de brandweer van Landen.