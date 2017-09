Gert Verhulst over hoogsensitiviteit:'Ik ben extreem bezig met de gevoelens van andere mensen'

Door: redactie

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt. Daarbij gaat Evi Hanssen geen enkel taboe uit de weg. Vanmorgen sprak ze in een openhartig gesprek met Gert Verhulst over de Maya De Bij-rel, zijn kinderen Victor en Marie én over hoogsensitiviteit. Daarvoor had ze columniste en cartooniste Fleur Van Groningen uitgenodigd die met haar boek over hoogsensitiviteit ' Leven Zonder Filter' een bestseller te pakken heeft. Gert Verhulst bekende dat hij zich er wel in herkende: "Ik denk dat iedereen die werkzaam is in onze sector wel een beetje hoogsensitief is, ik denk ook dat dat nodig is. Ik ben extreem bezig met de gevoelens van andere mensen. Veel mensen zullen dat niet van mij verwachten, omdat ik soms heel hard, koel en zakelijk overkom." Daarop pikte Hanssen in: "En daardoor soms ook een tikkeltje arrogant, is dat misschien een verdedigingsmechanisme?" "Ik weet dat niet, misschien wel, ik ben extreem bezig met de gevoelens van andere mensen, maar ik zie dat vooral als een voordeel" concludeerde Verhulst. 'Het Heilig Huis Van Hanssen', elke zaterdag, tussen 10 en 12u op Joe.