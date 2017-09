Gert Verhulst begon zijn tv-carrière als kindsterretje

Door: redactie

23/09/17 - 11u30 Bron: vtmnieuws.be

video

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt. Deze ochtend sprak ze met Studio 100-baas Gert Verhulst over de Maya De Bij-rel, zijn kinderen Victor en marie én het prille begin van zijn tv-carrière. "Ik wou altijd al op televisie komen" bekende Gert. "Ik ben voor het eerst op televisie gekomen in het programma 'Vinger In de Pap', een jeugdprogramma waarin jongeren om de 14 dagen een thema bespraken." Dat werd meteen bevestigd door Jo de Poorter die via de telefoon vertelde hoe hij Gert Verhulst heeft leren kennen: "Wat weinig mensen weten is dat wij eigenlijk samen als een soort van kindsterretjes begonnen zijn op televisie. Gert was toen een heel magere, lange jongen met krulhaar en bracht er een zelfgeschreven liedje, wat toen zijn grote doel was. We hebben mekaar leren kennen toen we 12,13 jaar oud waren en het was vriendschap van de eerste slag." 'Het Heilig Huis Van Hanssen', elke zaterdag, tussen 10 en 12u op Joe.