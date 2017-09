10 personen met rookintoxicatie naar ziekenhuis na brand in rusthuis Overijse

Wouter Hertogs

23/09/17

Een van de geëvacueerde bewoners wordt verzorgd in een ander rusthuis. © Mark Baert.

Afgelopen nacht omstreeks 1.30 uur heeft de brandweer het woon-zorgcentrum Ofelia aan de Nijvelsebaan in Overijse geëvacueerd omwille van een brand. Een tiental mensen werd onder meer met lichte rookintoxicatie naar ziekenhuizen overgebracht. Alle bewoners zijn inmiddels aan het terugkeren naar het rusthuis. Dat is vernomen bij de brandweer van Overijse en de directie van Ofelia.

Volgens een zegsman van de brandweer van Overijse was de brand snel onder controle. Omwille van de rookontwikkeling werd het medisch rampenplan afgekondigd en overgegaan tot evacuatie van de 39 bewoners naar het woon-zorgcentrum Mariëndal in Overijse. Een tiental onder hen werd met lichte rookintoxicatie of doordat ze mogelijk kou gevat hadden uit voorzorg overgebracht naar ziekenhuizen.



De directie van Ofelia meldt intussen dat alle bewoners op dit ogenblik aan het terugkeren zijn. Men ontkent ook ten stelligste de eerdere berichten dat er zwaargewonden zouden gevallen zijn. De schade in het woon-zorgcentrum bleef beperkt tot de gang. Om de oorzaak van de brand te onderzoeken, heeft het parket een branddeskundige aangesteld.