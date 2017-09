Verdachte moord Sofie Muylle faalt bij leugentest - "Hij filmde stervende Sofie na verkrachting"

MMB/KSN

De Roemeense verdachte Alexandru C. had zelf om een leugendetectortest gevraagd en blijft zijn onschuld volhouden. © RV.

Alexandru C. (23), de Roemeen die verdacht wordt van de moord op Sofie Muylle, is gisteren onderworpen aan een leugendetectortest, zoals hij zelf gevraagd had. Bij die test gaf hij leugenachtige reacties, dat bevestigt het parket. Op zijn gsm en computer hebben de onderzoekers ook foto's en een filmpje van Sofie op het strand van Knokke ontdekt, dat meldt Het Nieuwsblad vandaag. Hij maakte beelden van haar en geeft er commentaar op nadat hij haar verkracht had.

Bij de aanhouding van Alexandru bij zijn ouders in Roemenië hebben de onderzoekers ook zijn smartphone en computermateriaal in beslag genomen. Bij de analyse is de politie op bezwarend materiaal gestoten: foto's van Sofie Muylle nadat Alexandru haar verkracht had.



Foto's en filmpjes

Vervolgens filmde hij Sofie Muylle, die op dat moment stervende was, aldus bronnen bij de politie. Alexandru zou bij die beelden zelf haar verwondingen beschrijven, ze leek op dat moment wel nog te leven. Diezelfde bronnen melden ook aan Het Nieuwsblad dat Alexandru zelfs selfies bij haar lichaam nam. Het parket kan het bestaan van de foto's en het filmpje niet bevestigen noch ontkennen. Lees ook Verdachte van moord op Sofie Muylle hangt aan leugendetector, maar moet rechter daar rekening mee houden?

