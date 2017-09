Waals luchtvaartbedrijf Sonaca wint Belgisch-Amerikaanse award voor bedrijf van het jaar

Door: redactie

Bernard Delvaux, CEO van Sonaca © Photo News.

Sonaca, een Waals luchtvaartbedrijf, heeft gisteren in New York de prijs voor beste bedrijf gekregen van de Amerikaans-Belgische kamer van koophandel Belcham.

Belcham bekroont elk jaar Belgische bedrijven en personen die zich hebben laten opmerken op de Amerikaanse markt en de economische banden tussen de Verenigde Staten en België versterken.



Sonaca, met hoofdzetel in het Henegouwse Gosselies, deed met de aankoop van LMI Aerospace in juni een grote overname aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en ontwikkelt zich zeer snel op de Amerikaanse markt.



Het bedrijf was zeer tevreden met de bekroning. "Het is een erkenning voor de geleverde inspanningen van iedereen bij Sonaca Group: ons personeel, de productiviteit binnen ontwikkeling en innovatie alsook de betrouwbaarheid van onze ingenieurs", zei CEO Bernard Delvaux.



Het wetenschappelijke opleidingsplatform DataCamp werd tijdens het jaarlijkse galadinner bekroond met de award voor meest beloftevolle onderneming van het jaar.



Psychotherapeut Ester Perel kreeg tot slot de Liftetime Achievement Award.