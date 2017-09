N-VA-strategie werkt misschien té goed: Vlamingen zien België liever dan Walen

DIETER DUJARDIN

23/09/17 - 05u00

© Thinkstock.

Een merkwaardige kentering doet zich voor in onze geesten. Plots staan de Vlamingen positiever tegenover België dan de Franstaligen, zo leert onderzoek. Het wekt de indruk dat de strategie van N-VA om België te vervlaamsen in plaats van te verlaten, té goed werkt.

De Belg en zijn koninkrijk: het is geen liefdesverhaal. Op de gekte rond de Rode Duivels, bier en chocolade na is er nauwelijks passie voelbaar voor het vaderland. Is het ontbreken van een bindend project een bedreiging en wat kunnen we daaraan doen? Dat onderzoeken journalist Wouter Verschelden (Newsmonkey) en marktonderzoeker Jan Callebaut in het nieuwe boek 'Het merk België'. De basis: een grootschalige enquête waarin 800 Belgen bevraagd werden over een waslijst aan thema's. De voorgeschiedenis van dit soort onderzoeken is bekend: de 'beste' Belgen zijn al vele jaren de Franstaligen, in Vlaanderen is het vertrouwen in België laag, met een dieptepunt tijdens de communautaire crisissen van 2007 en 2010. Maar zie: de rollen blijken gekeerd. Met 6,3 punten op 10 geven de Vlamingen België een betere score dan de Franstaligen (6/10).