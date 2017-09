Muiterij in de Kennedytunnel: oud-kolonel en 4 militairen verdacht

KEN STANDAERT EN SVEN SPOORMAKERS

23/09/17

© RV.

Er loopt een onderzoek naar vier actieve militairen en kolonel op rust Roger Housen, voor het opzettelijk veroorzaken van een file in de Kennedytunnel in Antwerpen. Op 18 mei stonden daar twee legervoertuigen gelijktijdig in panne, waarop een kettingbotsing gebeurde. Te veel toeval, vindt het Antwerpse parket: "Ettelijke elementen bevestigen het vermoeden van een syndicale actie."

Op woensdag 18 mei stonden er om 7 uur 's ochtends plots twee legervoertuigen in panne in de Kennedytunnel in Antwerpen. In de richting van Antwerpen ging het om een chauffeur in een Opel Combo van de Belgian Pipeline Company die een lichte hartaanval kreeg. De ziekenwagen kwam de man halen, zijn auto werd later getakeld. In de richting van Gent stond een Volvo-vrachtwagen van het bataljon Artillerie van Brasschaat met een luchtfilterprobleem. In de file die erop volgde, botsten drie vrachtwagens. Er was enkel blikschade, maar de verkeershinder was enorm: er stond twee uur file en de Liefkenshoektunnel moest tolvrij worden gemaakt om het verkeer rond Antwerpen opnieuw vlot te trekken. Dezelfde dag was er nóg een incident met een legervoertuig op het viaduct van Vilvoorde: een Fiat Ducato stond stil met een oververhitte koppeling. Na een tijdje afkoelen konden de militairen hun weg verderzetten.