22/09/17 - 22u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Tom is in het dagelijkse leven tatoeëerder, maar durft wel eens te zingen op het werk. Hij waagt zijn kans met 'Nothing Compares To You' in de versie van de Stereophonics en weet Koen te overtuigen met de 'grain' in z'n stem!