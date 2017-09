Verdachte van moord op Sofie Muylle hangt aan leugendetector, maar moet rechter daar rekening mee houden?

EB

22/09/17 - 21u15 Bron: Belga

Alexandru C., de vermoedelijke moordenaar van Sofie Muylle. © RV.

In de zaak van de moord op Sofie Muylle heeft de 23-jarige Roemeense verdachte in Brussel een test met de leugendetector ondergaan. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge wil niets kwijt over de inhoud van de polygraaftest. Alexandru C. ontkent dat hij de jonge vrouw om het leven bracht.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.



Op maandag 26 juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. In de maanden voor en na de moord verbleef hij alleszins in Knokke-Heist. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Zijn DNA werd ook teruggevonden op het lichaam van het slachtoffer.



Alexandru C. houdt zijn onschuld staande en stuurde zelf aan op een test met de leugendetector. Over het verloop en de resultaten van de polygraaftest is momenteel nog niets bekend. De Roemeen verschijnt op 3 oktober opnieuw voor de Brugse raadkamer.