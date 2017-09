Door: redactie

22/09/17 - 20u25 Bron: vtmnieuws.be

video

Kankeronderzoeker Johan Swinnen is aangekomen in Compostella. Na 32 dagen heeft hij 2.400 kilometer afgelegd, al lopend. Voor zijn zoon, Pieter, die in 2011 kanker kreeg. Onder luid applaus werd Johan onthaald door enkele kankerpatiënten en uiteraard zijn zoon Pieter en zijn vrouw Marianne.