Rechter moet geen rekening houden met leugendetector

Door: redactie

22/09/17 - 20u25 Bron: vtmnieuws.be

video

Alexandru C., de Roemeen die ervan verdacht wordt dat hij Sofie Muylle vermoord heeft in Knokke, heeft in Brussel een test aan de leugendetector ondergaan. Dat heeft de hele dag geduurd. Hij had er zelf om gevraagd, omdat hij wil bewijzen dat hij onschuldig is. Zo'n test wordt jaarlijks ongeveer 500 keer toegepast, vooral in zeden- en moordzaken. Het resultaat kan een hulpmiddel zijn voor de rechter, maar hij is niet verplicht om er ook rekening mee te houden.