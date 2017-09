Francken over "linkse criminalisering" tegen hem: "Men heeft hetzelfde gedaan met Pim Fortuyn"

rvl

22/09/17 - 19u42 Bron: VTM Nieuws, Terzake

© photo news.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft vanavond gereageerd op de kritiek op de Soedanese missie die hij hier heeft uitgenodigd om te helpen bij de identificatie van Soedanese vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel. Hij kwam daarbij ook nog eens terug op het pamflet van de jongerenafdeling van Ecolo, waarop Francken als nazisoldaat wordt afgebeeld.

"Ik heb nog geen klacht ingediend tegen de makers van die prent, maar ik zal dat volgende week zeker doen", zei Francken in het VTM Nieuws. "Het verschil met cartoons of eerdere beledigingen, is dat het dit keer gaat om een politieke partij, die bovendien weigert excuses aan te bieden. Men criminaliseert daarmee mij als persoon en vindt zelfs dat mijn beleid dergelijke criminalisering verantwoord."



"In Nederland heeft men hetzelfde gedaan", gaat Francken voort. "Links is maandenlang tekeergegaan tegen Pim Fortuyn. Iedereen weet hoe dat is afgelopen. (Fortuyn werd op straat vermoord door Volkert van der Graaf, red.). Ik wil niet vergelijken met Fortuyn, maar er kan altijd een gek opstaan. Door dergelijke cartoons te verspreiden criminaliseert men mij als persoon. Laat het toch eens over de inhoud gaan."



In de uitzending van Terzake vanavond gaat Francken in debat met Kristof Calvo van Groen, de zusterpartij van Ecolo. Groen distantieerde zich bij monde van Kamerlid Wouter De Vriendt van het pamflet, maar Calvo zegt bij de VRT wel dat hij ervan overtuigd is dat "de kans op die wansmakelijke prenten afneemt als je als politiek verantwoordelijke je woorden wikt en weegt, elke dag opnieuw, en niet spreekt over opkuisen."



Maar dat is geen argument, vindt Francken, die bij VTM de redenering omdraaide. "Dus dan ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn criminalisering?", stelde hij de vraag. "Jong Ecolo weigert zich te excuseren", zei hij nog in Terzake. "Voor mij mogen ze allemaal verplicht een maand naar Auschwitz en Birkenau. Verplicht! Om hen duidelijk te maken wat de holocaust eigenlijk is."