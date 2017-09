Zorgverleners rekenden ziekteverzekering 8,8 miljoen te veel aan

kv

22/09/17 - 19u30 Bron: Belga

© thinkstock.

In 2016 rekenden de zorgverleners die door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV gecontroleerd werden, 8.766.783 euro te veel aan aan de ziekteverzekering. Daarvan betaalden ze 5.103.149 euro vrijwillig terug, blijkt uit het activiteitenverslag dat de dienst vrijdag publiceerde.

De DGEC sloot vorig jaar 602 controledossiers af, tegenover 1.122 in 2014. In 87 gevallen ging het om fraude, alles samen goed voor 5.298.846 euro. In deze gevallen betaalden de zorgverleners slechts een vierde, of 1.846.508 euro vrijwillig terug. Bij de niet-frauduleuze dossiers werd 95 procent van de verschuldigde bedragen vrijwillig terugbetaald.



Alles samen was er in zestig procent van de gevallen een vrijwillige terugbetaling, een stijging van tien procent vergeleken met 2014. Dat bewijst volgens DGEC dat de dossiers misschien dalen in aantal, maar dat de kwaliteit gehandhaafd blijft.



Dat het aantal dossiers dat jaarlijks afgehandeld wordt daalt, heeft te maken met een personeelsdaling van 350 in 2011 tot 230 vandaag. De daling is onder meer het gevolg van een pensioneringsgolf, en het feit dat geschikte medewerkers niet makkelijk te vinden zijn.



Daardoor moest de dienst gerichter gaan controleren. Zo gelden er strengere selectiecriteria voor het starten van een controleonderzoek, waardoor er minder onderzoeken eindigen zonder een vaststelling van inbreuken. Er gebeuren ook meer thematische onderzoeken, om het aanrekengedrag van zorgverleners nationaal te vergelijken. Hierdoor kan meer geconcentreerd worden op de zwaarste inbreukplegers.