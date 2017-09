OCMW van Leuven laat hoofddoek toe in alle functies

EB

In Leuven mag het personeel van het OCMW binnenkort in alle functies uiterlijke tekenen van een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging dragen. De OCMW-raad heeft een kader goedgekeurd rond religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit. "Wederzijds respect en de kwaliteit van de dienstverlening staan centraal", zegt OCMW-voorzitter Herwig Beckers (CD&V).

Onze neutraliteit blijkt uit de daden van de medewerkers en niet uit hun voorkomen OCMW Leuven

Het kader (een visie- en missietekst rond religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit) is ook van toepassing op het personeel van Zorg Leuven, de organisatie van stad en OCMW rond kinderopvang, thuis- en ouderenzorg. Het kwam tot stand na een lang voorbereidingstraject: via workshops met medewerkers én klanten werden concrete situaties besproken rond diversiteit.



"Onze organisatie kiest voor een inclusieve neutraliteit", klinkt het in de kadertekst. "Onze neutraliteit blijkt uit de daden van de medewerkers en niet uit hun voorkomen. Er is dan ook geen beperking in het tonen van (religieuze) symbolen voor gelijk welke functie".



"Het gaat om veel meer dan religieuze symbolen", zegt OCMW-voorzitter Beckers. "Het gaat om wederzijds respect tussen medewerkers en cliënten én om het principe dat de dienstverlening primeert".



Beckers geeft concrete voorbeelden. "Stel dat een medewerkster die moslima is langs gaat bij een cliënt om boodschappen voor hem te doen en de cliënt vraagt om enkele blikjes bier mee te brengen. Dan mag die medewerkster dat niet weigeren, ook al keurt haar geloof alcohol af. Omgekeerd mag een klant niet eisen dat er een andere poetsvrouw gestuurd wordt louter omdat ze een hoofddoek draagt. Het enige wat telt is dat ze haar werk goed doet".



Kandidaat-burgemeester voor N-VA Lorin Parys vindt het geen goed idee dat hoofddoeken in loketfuncties mogelijk worden. "We gaan nu toch geen stap terug in de tijd zetten?", aldus Parys. "Wat moet iemand bijvoorbeeld met een homoseksuele geaardheid denken als hij aan de balie komt en geholpen wordt door iemand die middels haar kleding communiceert dat ze homoseksualiteit niet tolereert?"



"Als je zelf met dergelijke vooroordelen naar het loket komt, dan ligt het probleem bij jezelf, niet bij de medewerker", argumenteert Beckers. "Het doet niet ter zake hoe de medewerker er uit ziet, de dienstverlening moet op een correcte manier gebeuren".