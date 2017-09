Man uit Brasschaat in auto doodgeschoten in Nederland

Nadia Berkelder

22/09/17 - 18u04 Bron: AD.nl

Een kogel doorboorde de ruit van een terras op de begane grond. © Nadia Berkelder.

Een man uit Brasschaat is gisteravond doodgeschoten in het Nederlandse Spijkenisse. Het slachtoffer werd beschoten toen hij in zijn auto zat. Kort na de schietpartij was te zien dat zijn lichaam naast het voertuig lag, bedekt met een wit laken. De Belg zou een havenachtergrond hebben.