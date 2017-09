Parkeerboete van 65 euro niet betaald? Da's dan 6.000 euro, een jaar rijverbod en drie maanden cel

Bewerkt door Eric Belsack

Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Het excuus van de week in de politierechtbanken kwam ditmaal uit de mond van een mand uit Geraardsbergen. Hij dacht dat er een dikke vlieg tegen de voorruit van zijn auto was gebotst nadat hij klaarblijkelijk de spiegel van een andere wagen had afgereden. Dikke pech was er ook voor een 63-jarige uit Blankenberge. Dat hij een parkeerboete van 65 euro niet had betaald, kwam hem duur te staan. En wel hierom...

Parkeerboete van 65 euro niet betaald? Da's dan 6.000 euro, jaar rijverbod en drie maanden cel Ik kan niet anders dan een strenge straf uitspreken Politierechter Een 63-jarige man uit Blankenberge is deze week in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot drie maanden cel, een jaar rijverbod én 6.000 euro boete omdat... hij een boete van 65 euro voor foutparkeren weigerde te betalen.



De man parkeerde op 16 februari van vorig jaar zijn Jaguar op het voetpad. Een kleine overtreding, maar toch weigerde de man consequent zijn boete te betalen. Het dossier belandde bij het parket, waar duidelijk werd dat de beklaagde al een hele waslijst aan verkeersovertredingen beging én op het moment van de parkeerovertreding een rijverbod uitzat.

In totaal liep de zestiger al acht veroordelingen op in de rechtbank. "Ik kan niet anders dan een strenge straf uitspreken", aldus de politierechter. Het gezicht van de beklaagde sprak boekdelen: 'Had ik die 65 euro maar betaald...' (MMB)

"Spiegel afgereden? Ik dacht dat dikke vlieg tegen voorruit botste" Ik heb hier stilaan een abonnement, maar ik ben er niet fier op Beklaagde W.E. (54) De 54-jarige W.E. uit Geraardsbergen is in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.080 euro, 2 maanden rijverbod en het opnieuw afleggen van de vier proeven nadat hij op amper 150 meter van zijn woning de spiegel van een ander voertuig had aangereden en vluchtmisdrijf pleegde. De man bleek daarbij ook onder invloed van alcohol.



"Ik had helemaal niet door dat ik een spiegel had afgereden. Ik hoorde wel een knal, maar ik dacht dat er een dikke vlieg tegen mijn voorruit was gevlogen", klonk zijn opvallende excuus.



De politierechter merkte op dat de beklaagde zich de voorbije jaren al meermaals in de politierechtbank heeft moeten verantwoorden. "Klopt. Ik heb hier stilaan een abonnement, maar ik ben er niet fier op", aldus de brokkenpiloot. (TVR)

Jongeman met opgedreven scooter moet cursus volgen Als je zo graag naar de rechtbank komt, mag je ook gewoon komen luisteren Politierechter Stinckens Een 18-jarige jongeman uit Glabbeek moet van de politierechter een verkeerscursus van twintig uur volgen nadat hij geflitst werd op een opgedreven bromfiets. J.E. kreeg al in maart 2016 een minnelijke schikking van 250 euro omdat hij te snel reed met een bromfiets klasse B. Vijf maanden later werd hij op diezelfde scooter geflitst in Tienen, toen hij 67 kilometer per uur reed. Op het ogenblik van de feiten was hij nog minderjarig.



"Als je zo graag naar de rechtbank komt, mag je ook gewoon komen luisteren", sneerde politierechter Stinckens. De tiener verklaarde dat zijn bromfiets kapot was, en net daarom een stuk sneller reed. Een verklaring die niet in goede aarde viel bij de rechter. Toch toonde ze enige mildheid. Ze gaf J.E. opschorting, op voorwaarde dat hij een verkeerscursus van twintig uur volgt. (KAR)

Dertigste veroordeling 'om overal snel ter plaatse te zijn' Mijn cliënt is nogal slordig met boetes en papierwerk Advocaat van beklaagde Een professionele fotograaf/cameraman uit Oudenburg is veroordeeld tot een boete van 1.200 euro en 45 dagen rijverbod nadat de man al voor de 30ste keer veroordeeld werd. Een indrukwekkend 'palmares'.



Op 9 maart 2016 reed de 44-jarige man te snel met zijn wagen. Omdat hij zijn rijbewijs niet indiende op de griffie van het parket, moest de man voor de rechter verschijnen. Bij verstek kreeg de cameraman daarvoor 1.500 euro boete en drie maanden rijverbod. De man tekende verzet aan tegen zijn straf en verscheen deze week opnieuw voor de rechter.

"Voor mijn cliënt is zo'n lang rijverbod professioneel dodelijk. Hij heeft zijn wagen elke dag nodig en moet overal snel ter plaatse zijn. Soms zelfs even snel als bijvoorbeeld de brandweer om goede foto's te kunnen nemen. Hij doet jaarlijks 70.000 kilometer en is uiteraard niet fier op alle veroordelingen. Maar hij is wél trots op het feit dat hij nog nooit een druppel alcohol dronk als hij moest rijden. Bovendien was hij zeker niet van slechte wil. Mijn cliënt is nogal slordig met boetes en papierwerk. We vragen dan ook een milde straf", sprak zijn advocaat.



De Brugse politierechter legde hem uiteindelijk een minder streng rijverbod op. (MMB)

Moeder ontloopt celstraf na zoveelste verkeersovertreding Nu is aan het aan u. De volgende keer is het aangeraden om uw valies mee te nemen Politierechter Een 37-jarige vrouw uit Brugge is in de politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van 5 jaar en 300 uur werkstraf nadat ze op 30 mei vorig jaar positief blies bij een alcoholcontrole in Torhout.



De vrouw reed met haar bromfiets klasse B naar huis toen ze bij de controle 2,44 promille alcohol in haar bloed bleek te hebben. Opvallend: op het moment van de feiten had T.D. nog verschillende jaren rijverbod staan na eerdere veroordelingen. Haar 'palmares' is dan ook indrukwekkend.



De laatste jaren werd ze vijf keer veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, drie keer voor overmatig drankgebruik achter het stuur én pleegde ze tweemaal vluchtmisdrijf. Haar verzekering was - net als de feiten in mei 2016 - verschillende keren niet in orde. "Wie niet horen wil, moet voelen", sprak de politierechter. De advocaat van de vrouw - moeder van drie kinderen - vroeg om haar niet naar de gevangenis te sturen. "Dat zou catastrofale gevolgen hebben voor haar gezin", klonk het. De Brugse politierechter ging in op die vraag en legde haar dus een lang rijverbod van vijf jaar en werkstraf op. "Nu is aan het aan u. De volgende keer is het aangeraden om uw valies mee te nemen", besloot de rechter streng. Als ze ooit nog met de wagen wil rijden, zal de vrouw opnieuw moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rijexamen. (MMB)