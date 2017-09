Telefonerende man wordt voor ogen van zoon gegrepen door trein

Hans Verbeke

22/09/17 - 16u33 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

RUMBEKE In Rumbeke is deze namiddag een man van 46 om het leven gekomen toen hij werd gegrepen door een trein. De man liep al telefonerend met zijn zoon een gesloten overweg over. Het jongetje bleef ongedeerd.