De Wever prijst Merkel om "rechtzetting" van 'Wir schaffen das'

22/09/17

N-VA-voorzitter Bart De Wever wenst de Duitse Bondskanselier Angela Merkel (CDU) "alle succes" met de verkiezingen van komende zondag. De Wever voorspelde twee jaar geleden nog de "politieke dood" van Merkel vanwege haar 'Wir schaffen das'-uitspraak en bijhorend migratiebeleid. Maar De Wever herhaalt nu zijn stelling dat ze dat beleid heeft bijgestuurd en prijst haar om die "rechtzetting".

Tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 nam De Wever het Duitse migratiebeleid op de korrel. Met haar uitspraak "Wir schaffen das" zou ze de vluchtelingenstroom naar Europa extra aangewakkerd hebben. Volgens De Wever was het politieke einde van Merkel slechts een kwestie van weken. "Merkel heeft haar eigen graf gegraven. Ze heeft nog de keuze om er zelf in te springen of om er zich in te laten duwen", klonk het toen.



Intussen is het beleid bijgestuurd, zegt De Wever. Dat was al zijn stelling toen Merkel vorig jaar in ons land een eredoctoraat kreeg aan de KU Leuven en de Universiteit van Gent. De kanselier zat in haar daden dicht bij de N-VA-lijn, zei De Wever toen.