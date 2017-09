Elektronisch toezicht voor hacker die gratis vliegtickets bemachtigde

EB

De 23-jarige hacker uit Mechelen die 'gratis' vliegtickets wist te bemachtigen, wordt onder elektronisch toezicht geplaatst. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de raadkamer in Mechelen, waartegen het parket in beroep was gegaan.