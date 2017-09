Oeps: vrachtwagentje kantelt in IJzer, man brengt zichzelf in redding

Door: Bart Boterman

22/09/17 - 15u30 Bron: Eigen berichtgeving

© BBO.

Nieuwpoort Aan de Handelskaai in Nieuwpoort, ter hoogte van het oude douanekantoor, gebeurde vandaag rond 10.10 uur een erg ongelukkig voorval. Een Fransman was met een minitruck met kraanarm enkele grote zakken van een kubiek aan het overladen uit een schip toen het plots fout liep.

© BBO.

Het gewicht aan de kraanarm was te zwaar, waardoor de truck kantelde en in de IJzer terecht kwam. De Franse werknemer belandde mee in het water maar kon op eigen houtje terug uit het water klimmen. Hij was erg aangedaan van de feiten en belde hulpdiensten.



Ook het schip Nexus II, van dezelfde firma als de minitruck, raakte beschadigd omdat de kraanarm in de laadbak was beland. Toegesnelde politie - en brandweerdiensten haalden uiteindelijk takeldienst Degrave erbij, die de minitruck uit het water hief met een grote takelwagen en vervolgens wegsleepte. Over de totale opgelopen schade is momenteel nog weinig duidelijk. Het wordt een verzekeringskwestie.