Alexandru C. krijgt leugendetectortest

Alexandru C., de Roemeen die ervan verdacht wordt dat hij Sofie Muylle vermoord heeft in Knokke, is op dit moment in Brussel een test aan het afleggen met de leugendetector. Hij had er zélf om gevraagd, omdat hij wil bewijzen dat hij onschuldig is. Zijn advocate verwacht veel van de test, een positief resultaat zou in zijn voordeel kunnen werken. De 23-jarige Roemeen blijft volhouden dat hij Sofie Muylle niet vermoord heeft. Zij werd eind januari dood teruggevonden op het strand van Knokke, en daar werd ze ook verkracht. Alexandru C. werd opgepakt maar wil met de leugendetectortest bewijzen dat hij niet de moordenaar is.