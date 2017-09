Door: redactie

22/09/17

Mohammed S., de agent die in de cel zit omdat hij in contact zou gestaan hebben met terroristen, zal pas woensdag voor de raadkamer verschijnen. De raadkamer moest vandaag beslissen of de man aangehouden blijft, maar zijn advocaat, meester Sven Mary, heeft uitstel gevraagd en gekregen. "We hebben nog niet de tijd gehad om het dossier te bestuderen en we hebben een aantal verduidelijkingen gevraagd aan de onderzoeksrechter", zei Mary.