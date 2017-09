Door: redactie

De KU Leuven heeft een uniek laboratorium voor biomechanica geopend. Ingenieurs onderzoeken er onder meer hoe bepaalde gewrichten in ons lichaam werken. Ze doen dat door échte gewrichten van donoren bepaalde bewegingen te laten maken in machines. Daardoor kunnen orthopedisten bijvoorbeeld nieuwe operatietechnieken ontwikkelen. Het lab is uniek in Europa. je kan er zowat alle mechanica in het lichaam testen, van gewrichten tot de druk in bloedvaten of hersenen.