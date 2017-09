Vrouw (23) valt 16 verdiepingen naar beneden: verdachte aangehouden voor doodslag

Bewerkt door: SPS, ADN

22/09/17 - 13u39 Bron: Belga

De verdachte die vandaag verhoord werd in het onderzoek naar het verdacht overlijden van een 23-jarige vrouw gisterenavond aan de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat meldt het Antwerpse parket. Er zijn ernstige aanwijzingen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht.