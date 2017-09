Artiesten plaatsen boodschap "Welkom" in hart van Maximiliaanpark

Bewerkt door: ADN

22/09/17

Een collectief van artiesten heeft vandaag tussen 10 en 11 uur drie meter grote letters die het woord "Welkom" vormen geplaatst in het hart van het Maximiliaanpark in Brussel. Het initiatief is een blijk van solidariteit met de vluchtelingen en migranten die er verblijven.

De letters zijn gemaakt uit gerecycleerd hout dat geschilderd werd. Verschillende mensen hebben er al teksten van steun opgeschreven. De boodschap is gericht aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en wil de migratiepolitiek van ons land aan de kaak stellen.



"Het zijn praktijken die doen denken aan een ander tijdperk", zegt een van de kunstenaars. "Als men mensen moet gaan verbergen omdat men bang is dat ze anders meegenomen zullen worden, ondanks het feit dat ze onschuldig zijn, kan men zeggen dat het om fascistische praktijken gaat. Dit is een periode van intense repressie."



"Persoonlijk kan ik de ogen daarvoor niet sluiten. We vermoeden dat de boodschap vernietigd zal worden, want de boodschap van Europa is niet 'Welkom'. We hebben ervoor gekozen om de letters vandaag op te stellen om de twee jaar van 'effectiviteit' van de N-VA in Brussel te markeren."