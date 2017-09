Advocaat van pester die jongen (12) wurgde en in kanaal gooide: "Slachtoffer deed vrijwillig mee"

KAV/SPS

22/09/17 - 12u11

© rv.

Een jongeman die eerder dit jaar een 12-jarige wurgde tot die bewusteloos raakte en hem nadien in het kanaal gooide, riskeert een celstraf van 14 maanden en 800 euro boete. De advocaat van beklaagde Yannick G. vroeg de vrijspraak. "Het slachtoffer deed vrijwillig mee aan de zogenaamde 'flauwval challenge'.

De feiten speelden zich af in juni van dit jaar in Emblem, een deelgemeente van Ranst. Op videobeelden -de dader en zijn minderjarige kompanen filmden het voorval en verspreidden de beelden via sociale media- was te zien hoe het slachtoffer in het nauw werd gedreven tegen een boom, waarna twee gasten de bloedtoevoer naar zijn hersenen afsneden door zijn halsslagaders dicht te drukken. De jongen viel flauw. "Die laten we liggen en we zijn weg", zei een van de daders.



De jongen kwam uiteindelijk weer bij en was duidelijk de kluts kwijt. Nog voor hij helemaal bij zijn positieven was, kreeg hij opnieuw een klap op het hoofd. Hij barstte daarna in tranen uit. Nadien werd hij door de pesters nog in het Netekanaal gegooid.



De advocaat van de hoofdbeklaagde vroeg vandaag de vrijspraak voor zijn cliënt. Volgens hem zou het slachtoffer zijn toestemming hebben gegeven. Die laatste ontkent dat.



De twee minderjarige verdachten (15 & 16) werden door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.