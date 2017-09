Parket start onderzoek naar overlijden burgemeester Anzegem in Aalsters ziekenhuis

KVDS

22/09/17 - 11u07 Bron: Belga

© Peter Lanssens.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van de burgemeester van het West-Vlaamse Anzegem in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Verdere details wil het niet kwijt.

Claude Van Marcke (48) stierf woensdagavond in het hartcentrum van het bekende Aalsterse ziekenhuis na een operatie. De burgemeester zou last hebben gehad van hartritmestoornissen en onderging daarvoor een routineoperatie. Maar er traden complicaties op, waardoor de vader van twee tieners in een coma belandde. Daaruit werd hij niet meer wakker.



Allicht zal onderzocht worden of de dood van Van Marcke het resultaat is van een medische fout, stelt de krant Het Nieuwsblad. "Volgens sommige bronnen zou Van Marcke een allergische reactie hebben gehad op een vloeistof, die na de operatie werd ingespoten om de bloedvaten te controleren."