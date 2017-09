Gevel net gerenoveerde ambtswoning premier beklad: "Theo Francken, kuis DIT op"

SPS/IVDE/DCFS

22/09/17 - 09u45 Bron: eigen berichtgeving

De gevel van het Lambermont is beklad met een niet mis te verstane boodschap voor staatssecretaris Francken: "Theo, kuis dit op." © RV.

Opmerkelijke boodschap op de gevel van de Wetstraat 16, de ambtswoning van premier Charles Michel. "Theo, kuis dit op", staat er in koeien van letters op geschreven. Een duidelijke boodschap aan het adres van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die deze week onder vuur kwam te liggen omwille van een Facebookpost die hij geschreven had. "Veertien mensen aangehouden in Maximiliaanpark en negen in het Noordstation", schreef hij. Maar wat de gemoederen deed verhitten, was zijn hashtag '#opkuisen'. "Over mensen spreek je niet in termen van opkuisen", reageerden onder meer de coalitiepartners.



De politie heeft nog geen verdachten opgepakt, of een vermoeden wie de daders zouden kunnen zijn. Er is wel een proces-verbaal opgesteld en het onderzoek loopt.