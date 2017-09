Mathias Mariën

22/09/17 - 09u29

Langs de Steenkaai in Brugge is deze ochtend omstreeks 6 uur een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 21-jarige jongeman was er aan het werk in de betonfabriek via onderaanneming toen het bij het werken aan een machine verkeerd liep. De exacte omstandigheden hoe het ongeval gebeurde zijn nog niet bekend. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar konden geen hulp meer bieden. Het parket van Brugge zal de zaak verder onderzoeken. Het gaat om een man van de Portugese nationaliteit.