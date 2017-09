Treinverkeer Antwerpen en Brussel verstoord door grondverzakking in Vilvoorde

Door: redactie

22/09/17 - 07u30 Bron: Belga

© photo_news.

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel is vandaag tijdens de ochtendspits verstoord. Door een grondverzakking in Vilvoorde is maar één van de twee spoorlijnen tussen beide steden beschikbaar, zegt Bart Crols van vervoersmaatschappij NMBS.