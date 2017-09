Sporen opnieuw in gebruik, wel nog vertragingen tussen Antwerpen en Brussel

Door: redactie

22/09/17 - 07u30 Bron: Belga

© photo_news.

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel kan sinds 7.50 uur opnieuw over alle vier de sporen rijden, zo meldt Infrabel vanochtend.

"We hebben juist de nodige testen gedaan. De toestand is technisch normaal. We rijden terug over vier sporen", zegt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel.



Omstreeks 5 uur was een soort grondverzakking vastgesteld tussen Mechelen en Vilvoorde, meer bepaald tussen Weerde en Eppegem. Hierdoor waren twee van de vier sporen niet beschikbaar. Rond 7.45 uur werd het derde spoor vrijgegeven en niet veel later het laatste. Het zou uiteindelijk om een lichte vorm van grondverzakking gaan, "maar het is altijd beter om de controles te doen", aldus Petit.



De hinder voor de ochtendspits blijft wel door de gevolgvertragingen. "De gevolgvertragingen zijn aanzienlijk, dat zal de hele ochtend duren", voegt Bart Crols van vervoersmaatschappij NMBS toe. Verschillende treinen tussen Antwerpen en Brussel werden afgeschaft.