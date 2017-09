Donorkind zoekt én vindt vader: anonimiteit ter discussie

Door: redactie

Via een commerciële DNA-databank en stamboomonderzoek slaagde een Belgisch donorkind er voor het eerst in om zijn vader op te sporen. "Toen ik een foto van hem zag, waren de fysieke overeenkomsten overduidelijk."

Hij is een dertiger. Meer wil Y. niet kwijt over zijn identiteit. De bom barstte een tiental jaar geleden, toen hij als kersvers student in een identiteitscrisis zat en te horen kreeg dat de band met de vader die hij sinds zijn geboorte kende, niet biologisch bleek te zijn. "Alles wat ik op dat moment nastreefde, was gebaseerd op wie ik dacht te zijn", zegt Y. "Beroepskeuze, daarvoor keek ik naar wat mijn vader had bereikt. Arts was iets wat ik in overweging had genomen, maar waar ik van afzag omdat ik aan mezelf twijfelde. Plots blijkt alles één grote leugen te zijn. En blijkt je echte vader een arts te zijn."





Zoon van de broer van de opa Die vader vond hij na een zoektocht die twee jaar geleden begon. Via de organisatie Donor Detectives liet Y. een speekseltest uitvoeren bij de commerciële DNA-databank MyHeritage, waarna de stamboomsite Family Tree een opvallende match opleverde van 136 centiMorgan (cM), een maatstaf die 'genetische afstand' uitdrukt. In dit geval komt dat neer op een afstand van twee generaties. De zoon van de broer van de opa van Y., zo bleek na heel wat puzzelwerk.



"Via familieleden, maar ook Facebook en Google, heb ik alles opgezocht wat ik kon vinden, tot doodskaartjes toe. Via mijn moeder wist ik dan weer dat de donor een arts was die in Leuven gestudeerd had", zegt Y., die zo de vader opspoorde zonder dat die daar iets over te zeggen had. "Eén iemand voldeed aan dat profiel. Toen ik een foto van hem zag, waren de fysieke overeenkomsten erg duidelijk."