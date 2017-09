Terrasjesweer is alweer voorbij, maar goede vooruitzichten voor zondag

Door: redactie

22/09/17 - 06u41 Bron: Belga

© Thinkstock.

De dag begint in het oosten van het land nog zonnig. In het westen en het centrum is het bewolkt en kan er een bui of wat lichte regen vallen. Geleidelijk trekt de wolkenband naar het oosten en is er in de namiddag ook daar kans op een bui. In het westen verschijnen er dan opnieuw breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden, zo meldt het KMI vandaag.