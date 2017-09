Horeca Vlaanderen wil label voor restaurant met gediplomeerde chef

KVDS

Horeca Vlaanderen werkt aan een label of vergelijkbaar systeem dat het verschil moet maken tussen een restaurant met een gediplomeerde chef en een eethuis waar iemand zónder koksdiploma in de potten roert. "Op 1 januari vervalt de vestigingswet en kan iedereen die dat wil, een restaurant beginnen. Wij willen het onderscheid blijven tonen", zegt afgevaardigd bestuurder Danny Van Assche aan Het Nieuwsblad.

Op 1 januari vervalt de vestigingswet waardoor het niet meer vereist is om een koksopleiding te hebben gevolgd om een restaurant of eethuis te openen. Horeca Vlaanderen werkt daarom aan een systeem om aan "kwaliteitsbewaking" te doen.

In de loop van volgend jaar rolt Horeca Vlaanderen daarom een systeem uit waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de gediplomeerde chefs of zij die een kwaliteitstraject willen volgen bij de organisatie, en zij die geen opleiding genoten. "We denken aan een ­label, maar er kan ook nog iets anders uit de bus komen. Zolang we er maar in slagen om het ­belang van een diploma niet te laten wegvallen", zegt Van Assche.