Voormalig leraar aan judo-topsportschool staat terecht voor misbruik leerlingen

Voor de Brusselse correctionele rechtbank gaat vrijdag het proces van start tegen K., een voormalig judoleraar aan de judo-topsportschool, die verschillende van zijn leerlingen zou aangerand hebben. Eén van die ex-leerlingen deed eind mei onder een schuilnaam haar verhaal in De Standaard. Volgens zijn advocaat ontkent K. echter dat hij een "misdadig inzicht" had. Het proces zal vrijdag enkel ingeleid worden, de pleidooien zullen pas op een latere datum plaatsvinden.

De getuigenis van "Nele", zoals haar schuilnaam in De Standaard luidde, maakte deel uit van de reeks getuigenissen die de krant eind mei publiceerde over seksueel misbruik binnen het Belgische judo. Daarin vertelde de inmiddels 22-jarige Nele dat ze op jonge leeftijd met judo begonnen was en dat ze via haar trainer K. school had kunnen lopen op de topsportschool judo, waar hij zelf ook les gaf. Ze liep er tussen 2006 en 2012 zes jaar les maar toen ze ongeveer 13 jaar oud was, zou het misbruik begonnen zijn.



"Hij zei dat hij verliefd op mij was", klonk het in De Standaard. "Een schok om te horen. Geleidelijk aan ging hij verder, zowel op als naast de mat. Hij noemde me "zoet", maakte seksueel getinte opmerkingen, raakte me aan ... Ik zat op internaat en elke maandag bracht hij me met de wagen naar de training. Op die momenten legde hij zijn handen op mijn knie of probeerde nog verder te gaan."



Ook bij K. thuis, waar hij een judozaal had, zouden er feiten plaatsgevonden hebben. Volgens Nele had K. haar in zijn macht en controleerde hij haar. Op haar zestiende, nadat ze een medaille had gewonnen op een Europees kampioenschap, kwam het tot een confrontatie, waarna Nele probeerde het contact af te breken. Toen ze in september naar school terugkeerde, dreigde ze ermee alles te vertellen als K. haar nog aanraakte. "Dat heeft hij een paar weken volgehouden, tot hij me op een dag weer "zoet" noemde. Ik ben hysterisch van de mat gelopen. In de cafetaria zat de toenmalige topsportcoördinator judo. Ik heb haar niet alles verteld, maar genoeg om duidelijk te maken dat er iets aan de hand was."



K. mocht nog zelf uit de school ontslag nemen maar later werd er klacht tegen de man ingediend en kwam aan het licht dat er nog minstens twee andere meisjes slachtoffer zouden zijn geweest, allebei ook beloftevolle judoka's.



Meester Jef Vermassen, de advocaat van de voormalig judoleraar, wil voorlopig weinig commentaar kwijt over het dossier. "Ik kan alleen zeggen dat mijn cliënt al enkele jaren geschorst is en het daar zeer moeilijk mee heeft", klinkt het. "Dit was tenslotte zijn beroepsbezigheid en hij ontkent dat hij enig misdadig inzicht heeft gehad."