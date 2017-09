Diyanet, 'de lange arm van Erdogan', spreekt na beschuldigingen: "Wij importeren geen Turkse problemen. Die komen vanzelf"

JEROEN BOSSAERT

22/09/17 - 04u00

© Jan De Meuleneir / Photo News.

Spioneren via moskeeën, meewerken aan polarisatie in de Turkse gemeenschap en blindelings uitvoeren wat president Erdogan beveelt. Het lijstje met beschuldigingen aan het adres van de Belgisch-Turkse vereniging Diyanet is niet min. Het leidde zelfs tot een rapport van Staatsveiligheid en een incident met minister Liesbeth Homans (N-VA). Voor het eerst wil de algemeen directeur van Diyanet reageren.

Beschuldigingen van spionage, één van uw 73 moskeeën die haar erkenning verliest, politici die uw instelling een handpop van Erdogan noemen... Hoe heeft u als directeur van Diyanet de voorbije maanden beleefd? Coskun Beyazgül: "Met zéér grote bezorgdheid. Diyanet België bestaat al sinds 1982 en heeft een nobel doel: we willen de Turkse moslimgemeenschap in België dienen. We doen dat met veel succes en in alle rust. We zijn al jaren een belangrijke speler in dit land omdat we de waarden verdedigen van een islam die zich in het centrum bevindt. Een islam die volledig onthecht is van extreme ideologieën."





Hoe is het dan zo uit de hand kunnen lopen? "Veel heeft te maken met het politieke klimaat in België. Dat is niet echt bevorderlijk voor moslims in het algemeen. In de Turkse gemeenschap bekijken we dat klimaat al een tijd met argusogen. We moeten opletten dat er geen vertrouwensbreuk ontstaat tussen onze gemeenschappen."





Dat is toch niet de oorzaak waarom Staatsveiligheid vorig jaar een onderzoek gestart is? "Nee, maar het hoort er bij. Het is door dat gevaarlijke klimaat dat Diyanet de voorbije maanden zó aangevallen is kunnen worden."





In het rapport van Staatsveiligheid staat zwart op wit dat Diyanet "de lange arm van Erdogan" is. "Dat is meer perceptie dan realiteit. Wij hebben geen enkele voorkeur voor een politieke partij. Niet in België en niet in Turkije. Wij proberen wel goede relaties te onderhouden met alle mogelijke politici die geïnteresseerd zijn in onze manier van werken. Niet ín de moskee - want daar heeft enkel de imam recht van spreken - maar in de lokalen ernaast is iedereen welkom."





Maar vooral de ministers van AKP, de partij van Turks president Erdogan. "Dat klopt niet. Eender welke minister die een bezoek wil brengen aan één van onze verenigingen, is welkom. Als men enkel focust op het ene bezoek van een AKP-minister of van een lid van de Turkse regering, dan is dat onrechtvaardig."





U stelt dat de Belgische vzw van Diyanet losstaat van de Turkse overheid, maar de voorzitter van uw raad van bestuur is een Turkse ambtenaar. De man is zelfs directeur van Diyanet Internationaal. Veel hechter kunnen de banden toch niet zijn? "Het klopt dat hij een ambtenaar is van Turkije, maar het is wel een religieuze ambtenaar. Dat is een verschil. Het is een traditie bij alle Europese afdelingen dat de voorzitter van de raad van bestuur een religieuze verantwoordelijke is van de Turkse overheid. Maar die persoon heeft geen invloed op de dagelijkse werking."





De man in kwestie stond in april onder onderzoek voor spionage in Duitsland. Is dat niet zorgwekkend? "Ik kan mij niet uitspreken over die zaak, omdat ik de details niet ken."





Een andere link met Turkije zijn de preken die in uw moskeeën iedere vrijdag gegeven worden. Die worden geschreven in Ankara. Begrijpt u dat Belgische politici zich daar zorgen om maken? "Die preken komen van Diyanet Internationaal. Een Turkse overheidsinstelling, maar op religieus vlak is zij volledig onafhankelijk. Ze hangt af van de overheid op vlak van administratie en financiering, maar ze is volledig vrij in het bepalen van haar theologische lijn."





Het is moeilijk te geloven is dat de Turkse overheid geen invloed heeft op de inhoud. "En toch is het zo. We hebben enkele maanden geleden enkele preken naar Belgische politici gestuurd om aan te tonen dat er niks mis mee is. We hebben geen enkele reactie gekregen. Zoek in ons archief, u zal niet één preek vinden met een politieke boodschap. De reden dat onze preken in Ankara geschreven worden, is net om te vermijden dat een imam politieke uitspraken doet. Een theologische raad in Turkije bepaalt wat zij mogen zeggen."





Dan is er nog de toegenomen spanning in de Turkse gemeenschap in België. Aanhangers van Gülen, die door Erdogan verantwoordelijk gesteld worden voor de mislukte staatsgreep, worden gediscrimineerd en vervolgd. "Zijn daar bewijzen van?"





Foto's, getuigenissen, berichten op sociale media... "Oké. Maar dat heeft niks met Diyanet te maken."





Zijn aanhangers van Gülen welkom in een moskee van Diyanet? "Iedere moslim die wil komen bidden in onze moskee, is welkom. De moskee is het huis van Allah."





Mogen ze lid worden van de vzw die een Diyanet-moskee bestuurt? "Dat is iets anders. Onze religie staat open voor iedereen, maar in onze verenigingen hebben we het recht om mensen te weigeren. Verenigingen die de Turkse moslimgemeenschap willen ontwrichten, horen niet thuis bij ons."





Voor de Belgische Staatsveiligheid is de Gülen-beweging ongevaarlijk. "Volgens verschillende nationale en internationale bronnen zit de Gülen-beweging achter de mislukte staatsgreep in Turkije. Ze wordt een terroristische organisatie genoemd, maar daar zullen Turkse rechters binnenkort ten gronde over oordelen. Wij spreken ons enkel uit over het religieuze aspect van de beweging. En daar willen wij ons niet mee associëren."





Begrijpt u dat Belgische politici - tot zelfs premier Michel - het ongepast vinden dat een instituut als Diyanet de problemen van Turkije hier importeert? "Maar dat doen wij niet. We leven in een geglobaliseerde wereld waar mensen via sociale media perfect op de hoogte blijven van wat er in Turkije gebeurt. Het zijn wij dus niet die de problemen in Turkije hier propageren, dat gebeurt vanzelf."





Maar u doet tegelijk weinig om de focus van Belgische Turken wat meer op Brussel te richten en niet op Ankara. "Wij spelen onze rol wel degelijk. Ik vraag alleen een beetje empathie van de Belgische bevolking en de politieke wereld. Wij hebben een trauma opgelopen vorige zomer toen Turkije het slachtoffer werd van een staatsgreep. Binnen onze gemeenschap vinden wij dat daar bijzonder weinig begrip voor is."





Vorig jaar kwam aan het licht dat Diyanet opgeroepen heeft om info over Belgische Gülen-aanhangers door te spelen aan Turkije. "Dat klopt absoluut niet en in het rapport van Staatsveiligheid staat dat ook duidelijk: 'Er zijn geen bewijzen van spionage door Diyanet-imams.' Dat is pure fantasie. Wij als Diyanet hebben met die hele zaak sowieso niks te maken. Er was enkel correspondentie tussen Ankara en de afdeling Religieuze Zaken op de ambassade hier in België. Daarin stond informatie uit publieke bronnen. Dat gaat niet om spionage."