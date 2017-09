Twintiger gegrepen door trein omdat hij te vroeg begon te werken

Door: redactie

22/09/17 - 05u00

Aan het station van Oostende is een twintiger gisterochtend gegrepen door een trein. Arne Willaert (23), nog maar net afgestudeerd als industrieel ingenieur Bouwkunde, ging vier dagen geleden aan de slag bij een onderaannemer van Infrabel.

Rond 7 uur was hij aan het werk aan een van de wissels toen een trein het station verliet. In het donker merkte de machinist Arne niet op. De jongeman werd met lage snelheid aangereden.



Volgens Infrabel zouden de geplande werken pas om acht uur starten en was er vanaf dan ook beveiliging voorzien. Maar Arne en zijn collega's waren dus een uur eerder begonnen.



"Hij had enorm uitgekeken naar zijn eerste job", vertellen zijn ouders. De twintiger zou binnenkort ook gaan samenwonen met zijn vriendin.



