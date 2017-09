Bleef Abdeslam zo lang onder de radar door agent die geheime info lekte?

SRB/GVV/WHW/KW/DCFS/KAV

22/09/17 - 05u00

Kon Salah Abedslam zo lang uit handen van de autoriteiten blijven door de lekken? © afp.

De Schaarbeekse agent Momo E.S. (52) wisselde al anderhalf jaar WhatsApp-berichten uit met Yassine Atar (30). Dat is een van de hoofdverdachten van de aanslagen in Brussel en Parijs.

© photo_news.

Als dispatcher bij de lokale politiezone Brussel-Noord had E.S. toegang tot allerhande geheime info, van verdachten die in het vizier kwamen tot geplande invallen. Vóór de aanslagen in ons land, op 22 maart 2016, had hij al contact met Yassine Atar, de broer van de voortvluchtige Oussama Atar. Die laatste is volgens speurders een van de kopstukken van de Brusselse terreurcel, Yassine leverde belangrijke logistieke steun. Hij is ook een neef van de broers El Bakraoui, die zichzelf op 22 maart opbliezen. Wie profiteerde er allemaal van de gelekte informatie? Het is niet ondenkbaar dat ook andere terroristen via Atar gebrieft werden, zoals de neven El Bakraoui, Mohamed Abrini of Salah Abdeslam. Volgens gerechtelijke bronnen zijn daar - voorlopig - nog geen concrete aanwijzingen voor.