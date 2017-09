'Oude vrienden' Michel en Trudeau bespreken brexit en CETA-verdrag in New York

Bewerkt door: ib

22/09/17

De Belgische premier Michel ontmoet zijn Canadese collega Justin Trudeau net voordat de laatste een speech geeft voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. © belga.

De Belgische eerste minister Charles Michel had gisteren een ontmoeting met zijn Canadese collega Justin Trudeau. Beide liberalen hadden het in New York onder meer over het Europees-Canadees handelsverdrag CETA en de gevolgen van de brexit voor de Europese Unie.