Ludo Van Campenhout (N-VA) zet stap terug als schepen om zich te laten behandelen voor drankverslaving

Philippe Truyts

21/09/17 - 23u48 Bron: eigen berichtgeving

Bart De Wever en Ludo Van Campenhout bij de opening van de Sinksenfoor in 2015. © belga.

Antwerps schepen van Sport en Personeel Ludo Van Campenhout (N-VA) zet tijdelijk een stap terug. Hij zal zich onder strikte medische begeleiding laten behandelen voor zijn drankverslaving. Burgemeester Bart De Wever neemt zijn bevoegdheden over.

Het drankprobleem van Ludo Van Campenhout stak al in 2011 de kop op. De Merksemnaar had toen net Open Vld geruild voor N-VA. Hij ging een dure afkickkuur volgen op Curaçao. Met succes. Een half jaar geleden kreeg de drankduivel hem opnieuw te pakken. Eind maart legde zijn partij hem een behandeling op, maar hij bleef wel werken. Met uitdrukkelijke steun van zijn partij. Een tijdlang leek het beter te gaan. Tot een epilepsieaanval hem in mei in het Vlaams parlement velde. "Te plots gestopt met drinken, in combinatie met de warmte in de zaal", was de uitleg.