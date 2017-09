Bewerkt door: sam

21/09/17 - 23u06 Bron: Belga

Het incident vond plaats op de Turnhoutsebaan. © screenshot.

In Borgerhout is vanavond het lichaam van een nog onbekende man aangetroffen aan de Turnhoutsebaan. Dat meldt de Antwerpse politie.

Het gaat allicht om iemand die uit een nabijgelegen gebouw is gesprongen of gevallen. Het labo kwam ter plaatse en er is een veiligheidszone ingesteld.



Meer informatie kan de politie nog niet kwijt.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.