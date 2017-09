Door: redactie

Vandaag is het Car Free Day. Qmusic-dj Dorothee Dauwe was haar collega Maarten Vancoillie al de hele week aan het overtuigen om met het openbaar vervoer te komen. Omdat dat voor Dorothee, die in Brussel woont en elke dag met het openbaar vervoer komt, veel evidenter is, wilde Maarten haar eens goed te grazen nemen. Hij had voor een wel heel bijzonder vervoermiddel gezorgd, namelijk... een paard! Dorothee ging de uitdaging niet uit de weg en vertrok al galopperend naar Brussel.