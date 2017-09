"Politie moet strenger controleren op gsm-gebruik", aldus Weyts na dodelijk ongeval vandaag

AS

21/09/17 - 21u36 Bron: VRT NWS

De man die vandaag om het leven kwam, reed in op een file. Omdat hij zijn gsm in de hand had, vermoedt men dat hij onoplettend was doordat hij met zijn telefoon bezig was. © Marc De Roeck.

Na een dodelijk ongeval op de E34, waarbij de man die omkwam zijn gsm nog in de handen had, pleit Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor strengere politiecontroles op gsm-gebruik achter het stuur. Dat meldt de VRT.

Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). © Sven Ponsaerts.

Elke dag zouden er in Europa zestien doden vallen doordat een automobilist zijn gsm niet links kan laten liggen. Minister Weyts vindt die cijfers te hoog. "Nu zijn er controles, maar die zijn minimaal. Mensen moeten beschermd worden tegen zichzelf, dat is vandaag nog eens pijnlijk duidelijk geworden", reageert de minister op het dodelijke ongeval. Een Poolse bestuurder kwam deze ochtend om het leven toen hij met zijn bestelwegen achteraan inreed op een file. Wellicht ligt gsm-gebruik aan de basis van het incident.



"We hebben meer politiecontrole nodig", reageerde Weyts deze avond. "Ik weet dat het zeer arbeidsintensief is om dit te kunnen realiseren, maar we moeten het echt wel doen."



Sinds juli kunnen bedrijven die ervoor zorgen dat de gsm's van hun vrachtwagenchauffeurs geblokkeerd worden, subsidies aanvragen. "Het is een systeem waarbij het gsm-signaal en internetsignaal worden verstoord, zodra de vrachtwagen begint te rijden." Minister Weyts wil andere bedrijven dat ook in bedrijfswagens zien installeren.



Volgens Weyts gebeuren er nog meer ongevallen die veroorzaakt worden door gsm-gebruik, maar is dat niet altijd even duidelijk. "Daarom starten we binnenkort met een intensieve mediacampagne via alle mogelijke kanalen om gsm-gebruik in de wagen te ontraden."