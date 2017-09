Drones racen dit weekend in Brussel

Bewerkt door: ESA

21/09/17 - 18u15 Bron: Belga

Ter illustratie © thinkstock.

De Brussels Drone e-Show palmt op zaterdag en zondag september de Brusselse Kunstberg in, voor de hoogmis van het racen met drones. Op beide dagen vindt er een manche plaats van de Formule 1 van het droneracen, de Drone Champions League. En dat alles in een enorme kooi.

"De kooi die op de Kunstberg gemonteerd wordt is er voor de bescherming van het publiek. Je wil geen drone die 140 km/u vliegt tegen je hoofd krijgen", vertelt organisator Gert Meylemans.



Negen teams van 4 tot 6 piloten, uitgerust met brillen die livebeelden vanop de drone doorsturen, zullen het zaterdag en zondag in verschillende races tegen elkaar opnemen. De spectaculairste race belooft die in het donker op zaterdagavond omstreeks 22.00 uur te worden.



Behalve de drone neemt ook e-Sport een belangrijke plek in tijdens het weekend, zullen er wedstrijden gehouden worden met het FIFA-voetbalspel en zijn er F1-racesimulatoren. En natuurlijk kan je ook een drone uittesten.



Het avondprogramma op zaterdag maakt deel uit van de eerste Brussels Sport Night. Die avond openen verschillende sportcentra de deuren, is er een nachtelijke loopwedstrijd doorheen Brussel en vindt er aan de Beurs een bokswedstrijd plaats om de wereldtitel.



Voor de Brussels Sports Night zullen het Paleizenplein, het Koningsplein en de omgeving van de Grote Markt afgesloten worden voor alle verkeer van 21.15 uur tot middernacht.