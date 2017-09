Man uit Ham riskeert 15 maanden cel voor beledigen van groep Joodse kinderen

kv

21/09/17 - 17u26 Bron: Belga

© thinkstock.

Een 33-jarige man uit Ham moest zich vandaag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor inbreuken op de racismewet. Hij had namelijk 21 Joodse kinderen beledigd en bedreigd, toen die drie jaar geleden een uitstap maakten naar het Glazen Huis in Lommel. De dertiger zit momenteel in de gevangenis. Hij riskeert 15 maanden cel en 1.800 euro boete. De strafrechter doet uitspraak op 19 oktober.

Een autobus met joodse kinderen was op 3 augustus 2014 op weg naar het Glazen Huis, een centrum voor glaskunst in Lommel, toen ze het pad kruisten van de man uit Ham. De groep kinderen tot veertien jaar werd begeleid door twee volwassen personen. Vanuit het raam van zijn auto riep de beklaagde "vuile Joden"'. Hij maakte rechtsomkeer en beledigde hen nog tweemaal. Hij reed ook met zijn wagen over het fietspad, zodat de groep zich in de berm in veiligheid moest brengen. Nadat hij uit zijn wagen was gestapt, dreigde hij hen iets aan te doen, als ze niet zouden weggaan. De man zou ook gespuwd hebben in de richting van de groep. Lees ook Leden Antwerpse hondenbrigade beschuldigen elkaar van wanpraktijken

PS boos op Francken die hulp vraagt aan Soedanese delegatie

Turkije geeft negatief reisadvies voor Duitsland wegens "racisme"