ACV Openbare sector neemt niet deel aan 'reactiedag' op 10 oktober

ACV Openbare sector heeft vandaag beslist dat hij op 10 oktober niet meestaakt met de socialistische collega's van ACOD. Dat maakte de vakbond, die werknemers in onder meer de openbare sector, het openbaar vervoer en het onderwijs groepeert, bekend. De bond zegt eerst voor overleg te kiezen.

Op 27 september zijn de overheidsvakbonden uitgenodigd bij eerste minister Charles Michel. "ACV Openbare sector zal dit overleg voluit gebruiken om de regering te overtuigen om op haar voornemen terug te komen", klinkt het.



Zondag zei ACV-topman Marc Leemans in De Zevende Dag al dat zijn vakbond waarschijnlijk niet mee zou staken met de socialistische vakbond. "We denken niet dat een staking de goede manier is om de regering op het rechte spoor te brengen", klonk het toen. De staking die het ACOD plant over de problematiek van de vaste benoeming noemt ACV Openbare sector vandaag "voorbarig en onnodig".



Wel kondigt de vakbond aan dat hij verder "sensibiliserende initiatieven blijft nemen om zijn standpunten kracht bij te zetten".



ACV kant zich, net als ACOD, vooral tegen de plannen van de federale regering in het zomerakkoord om af te stappen van het principe van de vaste benoeming, behalve voor gezagsfuncties. Dat standpunt werd al verduidelijkt aan de ministers Vandeput en Bellot.