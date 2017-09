Gemakkelijk en snel, zo met de vuilniswagen over het fietspad

Door: Tim Van Damme

21/09/17 - 18u00 Bron: Eigen berichtgeving

Een vuilniswagen van Ilva rijdt over het fietspad van de Capucienenlaan in Aalst. © Tim Van Damme.

Aalst 'Gemakkelijk en snel' moeten enkele vuilnisophalers van Ilva gedacht hebben toen ze vanmorgen tussen het voetpad en de geparkeerde wagens over het fietspad van de Capucienenlaan in Aalst reden. "De chauffeur zal op het matje geroepen worden", reageert het bedrijf. Of hij ook nog een boete riskeert, is niet duidelijk.